Звезду «Солдатов» разыскивают судебные приставы

Звезду «Солдатов» Игоря Гаспаряна объявили в розыск судебные приставы из-за долга в размере 67,5 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, на артиста открыто сейчас 53 исполнительных производства, которые в основном связаны с нарушениями ПДД. При этом, подчеркивает Shot, в феврале 2024 года Гаспарян перестал водить автомобиль, так как перенес операцию по удалению двусторонней грыжи в брюшной полости. Отмечается, что на данный момент актер проходит реабилитацию. Shot предполагает, что именно из-за проблем со здоровьем актер перестал оплачивать штрафы.

До этого Гаспарян в беседе с каналом признавался, что его здоровье пошатнулось из-за неправильных занятий со штангой. Ему уже диагностировали позвоночную грыжу. А в августе 2023 года Гаспарян рассказывал, что его левая нога «сдулась» и не может удерживать его вес так же, как правая. Он признавался тогда, что лечение не помогает, но заверил, что продолжит бороться за свое здоровье. При этом Гаспарян предположил, что после лечения больше не сможет заниматься спортом.

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