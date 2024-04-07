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Киркоров довел до слез Тимати и украл песню Жукова

Певец Филипп Киркоров обратился к Сергею Жукову кавером на песню «Алешка»

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Певец Филипп Киркоров выступил на шоу «Звезды» с обращением к жюри программы, в котором «украл» песню группы «Руки Вверх». Видео опубликовано во ВКонтакте.

«Исполнитель я неплохой. У меня в крови исполнять: я могу выбить дверь ногой и со сцены на зал накричать. Ни с того ни с сего вскипеть... На пресс-конференциях. Могу песню чужую спеть, и она сразу станет моя», – напел Киркоров под музыку своей композиции «Если хочешь идти...иди!»

Затем артист неожиданно обратился к лидеру коллектива «Руки Вверх» Сергею Жукову, перепев композицию «Алешка» группы.

«Жуков начал потихонечку дрожать. Ведь Алешку он не хочет потерять», – спел исполнитель.

Киркоров пригрозил звезде, что он может потерять свой шлягер. Артист предложил Жукову проголосовать за него на шоу, иначе тот «помешает» его карьере. Затем Киркоров произнес фразу: «Только знай, что Потехина никогда уже не вернуть», — после которой развернулся игравший все это время на сцене бывший участник «Руки Вверх» Алексей Потехин. Жюри удивились настолько, что рэпер Тимати встал для аплодисментов, а потом снял очки, чтобы вытереть слезы с глаз.

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