Паша Техник не выступит в Казани после отказа спускаться к полицейским

Рэпер Паша Техник попал в больницу после словесной перепалки с полицейскими на частной вечеринке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, несколько дней назад Техник присутствовал на закрытой вечеринке, куда внезапно нагрянули полицейские. На опубликованном ролике видно, что силовики в масках положили людей в клубе лицом в пол и начали искать Техника, который снимал все происходящее с верхнего этажа. В определенный момент полицейские попросили его спуститься для досмотра, на что Техник несколько раз ответил отказом в грубой форме.

Вчера артист выходил на связь и заверял подписчиков, что с ним все хорошо, а концерт в казанском клубе точно состоится. Сегодня рэпер ничего не выкладывал в свои соцсети, но в сообществах клуба Bazzar заявили, что концерт Техника переносится на неопределенный срок.

В конце декабря 2023 года стало известно, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала заявление в МВД на Пашу Техника. Она считает, что рэпер занимается пропагандой запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента.

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