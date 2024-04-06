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Торсуев заявил, что коллега из «Приключений Электроника» не общается с ним из-за СВО

Актер Торсуев заявил, что Василий Скромный перестал с ним общаться из-за СВО

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Владимир Торсуев признался в интервью изданию «Абзац», что коллега по фильму «Приключения Электроника» Василий Скромный перестал с ним общаться после начала специальной военной операции на Украине.

Торсуев рассказал, что Скромный также не поддерживает связь с другими коллегами по картине. Он отметил, что у артиста, сыгравшего хулигана Макара Гусева, единственного было актерское образование среди детей на съемочной площадке, но тот выбрал другой путь и стал моряком.

«Он одессит. И сейчас ходит по морям и океанам. В связи с этой ситуацией — так как владеют судном, на котором он ходит, украинцы, — он боится потерять работу и не общается ни с российскими каналами, ни с нами», — заявил актер.

В апреле Владимир Торсуев возмутился, что его супруга Лилия Гурская не может поехать на Украину из-за боязни оказаться в тюрьме. Он назвал «бредом» решение украинских властей, отметив, что у супруги на Украине находятся внуки, дети и отец. Торсуев признался, что Гурская не смогла поехать на прощание с матерью из-за того, что ее могут арестовать по приезде на Украину.

Ранее звезда «Приключений Электроника» едва не попал в плен к СБУ.

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