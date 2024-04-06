Участница «Фабрики звезд» рассказала о батюшке на проекте

Певица Сати Казанова рассказала в интервью YouTube-каналу «Про тебя», что на шоу «Фабрика звезд» был батюшка.

По словам Казановой, продюсер Игорь Матвиенко пригласил священнослужителя на проект. Она уточнила, что батюшка был только в первом сезоне программы.

«Матвиенко верующий, очень церковный человек. Он привел батюшку для тех, кому хотелось исповедаться или просто побеседовать о Боге, о духовном», — вспомнила артистка.

В ноябре 2022 года Казанова призналась, что для многих участников проект обернулся сильным стрессом. Певица испытывала внутреннее сильное давление из-за постоянного нахождения под камерами. Она отметила, что даже в душевой была секьюрити-камера.

3 марта стартовала «Новая Фабрика звезд». В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки Лео, участница проекта «Искра» Яндекс Музыки Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев.

5 апреля стало известно, что Тимур Родригез упал со сцену в шоу «Новая Фабрика звезд». Музыкант оступился, пока собирал цветы от поклонников для участницы Нонны Еганян.

Ранее Яна Чурикова объяснила, почему не ведет «Новую Фабрику звезд».