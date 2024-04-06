Наталья Подольская поделилась секретами красоты

Певица Наталья Подольская призналась в беседе с aif.ru, что относится к своей внешности как к части работы.

Подольская следит за своей фигурой и питанием, пьет много воды и не ест консервы, соленое и жирное. Артистка старается не переедать и не есть после семи вечера. Из-за этого во время беременности она не сильно поправилась.

Подольская отметила, что старается соблюдать режим сна и ложиться в постель к 12 ночи. Также она занимается спортом и ведет активный образ жизни.

«После рождения детей я практически сразу стала ходить в тренажерный зал: на групповые занятия, различные кардио и силовые тренировки. И все это — лишь для того, чтобы выглядеть на сцене соответственно», — поделилась певица.

Наталья Подольская замужем за певцом Владимиром Пресняковым-младшим с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.

В сентябре 2023 года Подольская рассказала, что Пресняков не отпускает ее в ночные клубы. Она объяснила, что музыкант «очень ревностно» относится к этому.

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