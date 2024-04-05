Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Бората» разводится после 14 лет брака

Актер Саша Барон Коэн разводится с женой Айлой Фишер

close
100%
Global Look Press

Звезда фильма «Борат» Саша Барон Коэн и актриса Айла Фишер разводятся после 14 лет брака. Об этом актеры рассказали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После теннисного матча, растянувшегося более чем на двадцать лет, мы наконец опускаем ракетки. В 2023 году мы оба подали на развод», — говорится в общем посте.

Расстающаяся пара попросила уважать их право на личную жизнь. Они уточнили, что уважают друг друга и продолжат совместное воспитание детей.

Британский актер Саша Барон Коэн и австралийская актриса Айла Фишер поженились 15 марта 2010 года. Они встречались восемь лет до свадьбы. Ради брака с актером Фишер приняла иудаизм и изменила имя на Айала, что на иврите означает «олениха» или «лань». У супругов трое детей: дочери Олив (2007) и Элула (2010) и сын Монтгомери Мозес Брайан (2015).

Накануне американская певица Бритни Спирс призналась в любви к бывшему мужу Сэму Асгари и через несколько минут удалила пост.

«Я люблю слишком сильно, это стыдно. И я буду любить тебя всю жизнь!» — писала она.

Ранее Милонов грубо выругался в адрес сиквела «Джокера».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами