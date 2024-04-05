Звезда «Бората» разводится после 14 лет брака

Звезда фильма «Борат» Саша Барон Коэн и актриса Айла Фишер разводятся после 14 лет брака. Об этом актеры рассказали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После теннисного матча, растянувшегося более чем на двадцать лет, мы наконец опускаем ракетки. В 2023 году мы оба подали на развод», — говорится в общем посте.

Расстающаяся пара попросила уважать их право на личную жизнь. Они уточнили, что уважают друг друга и продолжат совместное воспитание детей.

Британский актер Саша Барон Коэн и австралийская актриса Айла Фишер поженились 15 марта 2010 года. Они встречались восемь лет до свадьбы. Ради брака с актером Фишер приняла иудаизм и изменила имя на Айала, что на иврите означает «олениха» или «лань». У супругов трое детей: дочери Олив (2007) и Элула (2010) и сын Монтгомери Мозес Брайан (2015).

Накануне американская певица Бритни Спирс призналась в любви к бывшему мужу Сэму Асгари и через несколько минут удалила пост.

«Я люблю слишком сильно, это стыдно. И я буду любить тебя всю жизнь!» — писала она.

Ранее Милонов грубо выругался в адрес сиквела «Джокера».