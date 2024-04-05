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Милонов грубо выругался в адрес сиквела «Джокера»

Депутат Милонов: в запрете сиквела «Джокера» нет необходимости

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал еще не вышедший сиквел американского фильма «Джокер». Он грубо выругался в адрес картины в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что несколько лет назад первого «Джокера» требовали запретить в России, а сейчас встречаются аналогичные предложения по поводу сиквела. Однако, по мнению депутата, в запрете нет необходимости.

Милонов считает, что на Западе все меньше фильмов, которые можно назвать искусством, в них больше политической пропаганды.

«В хороших фильмах ничего страшного нет, но всяких однотипных «трансформеров» и «марвеловских» фильмов нам не надо. Это третьесортный кал, и нам не нужно на нем воспитываться», — заключил он.

Сиквел фильма по комиксам DC «Джокер», за роль в котором Хоакин Феникс получил премию «Оскар», должен стать мюзиклом. Карина «Джокер: Безумие на двоих» расскажет об отношениях несостоявшегося стендап-комика Артура «Джокера» Флека (Хоакин Феникс) с психиатриней Харлин Квинзель — будущей преступницей Харли Квинн (Леди Гага).

Фильм выйдет в прокат в 2024 году. Первый трейлер студия обещает выпустить 9 апреля.

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