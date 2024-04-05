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Лада Дэнс, Алена Свиридова и другие звезды 90-х споют в «Новой Фабрике звезд»

«Новая Фабрика звезд» посвятит спецвыпуск хитам девяностых

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ТНТ

Звезды 90-х снялись в спецвыпуске «Новой Фабрики звезд». Об этом «Газете.Ru» сообщил телеканал ТНТ.

Канал поддержал тренд на хиты девяностых. По словам директора ТНТ Тины Канделаки, и ее поколение, и современная молодежь любят творчество того времени, в первую очередь, за стилизацию. Она также напомнила, что наставники проекта создавали свои хиты именно в девяностые и нулевые.

«И Сергей Жуков, и Сергей Шнуров авторы настоящих легендарных хитов, они и сегодня могут написать песни, которые будут популярны еще многие десятилетия! А то, что в сети активно обсуждают и вспоминают песни 90-х — это еще одно напоминание нам о том, что настоящие хиты остаются в нашем сердце навсегда, именно поэтому мы решили подготовить для зрителей порцию ностальгии в новом выпуске «Фабрики», — заявила она.

В новом выпуске музыкального проекта с участниками проекта споют Лада Дэнс, Виктор Салтыков, Никита, «Иванушки International», Алексей Глызин, Алена Свиридова и другие проверенные звезды.

В эфир выпуск выйдет 7 апреля в 22:00.

Накануне телеведущий и певец Тимур Родригез упал со сцены в шоу «Новая Фабрика звезд».

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Ранее мать Тимати рассказала о плюсах новой избранницы рэпера.

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