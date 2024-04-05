Расторгуев назвал «мразями» людей, сообщивших о его госпитализации

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о госпитализации из-за проблем с сердцем. Публикации об ухудшении здоровья артист назвал вбросом.

«Какая мразь вбрасывает эту хрень? Дайте телефон», — сказал Расторгуев.

5 апреля Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник сообщил, что Расторгуев госпитализирован в одну из московских больниц – возникли проблемы с сердцем. По данным канала, в больницу артист приехал в сопровождении личного врача. Теперь ему якобы предстоит полное обследование, в том числе процедура по восстановлению имплантированного кардиовертера — прибора, предназначенного для устранения угрожающей жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Как уточнил Telegram-канал Mash со ссылкой на жену артиста, обследование плановое.

Ранее актер Анатолий Васильев опроверг сообщения о своей госпитализации после травмы колена.