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Роза Сябитова рассказала, чего ей не хватает в «Давай поженимся»

Сваха Сябитова соскучилась по спецвыпускам «Давай поженимся» с жирафами и ламами

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в интервью «Телепрограмме» призналась, что они с Ларисой Гузеевой скучают по спецвыпускам «Давай поженимся».

«Мы с Ларисой сожалеем только об одном — что ушли красочные новогодние передачи, когда в студию приходили жирафы, верблюды, ламы, разыгрывались арабские костюмированные сказки с участием большого количества артистов. Вот по этим программам мы скучаем!» — подчеркнула Сябитова.

Она вспомнила, как во время съемок шоу в стиле восточной сказки к ним в студию пришел жених из Индии. По словам свахи, тогда в студии было очень много животных, от них исходил сильный запах и потом приходилось долго убирать, но выпуск получился запоминающимся и интересным. При этом Сябитова призналась, что практически не запоминает выпуски телешоу, так как ее голова загружена другими задачами.

«В память, конечно, ничего не врезается. Но когда я смотрю программу, то радуюсь и смеюсь: «Во дают!» Это же, по сути, наш экспромт», — резюмировала артистка.

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