Ольга Бузова рассказала, как реагирует на щедрые подарки от фанатов

Певица Ольга Бузова в интервью «СтарХиту» призналась, что высоко ценит внимание и щедрые подарки от фанатов.

«Я знаю, чувствую, вижу, что нравлюсь. Хожу на свидания, за мной ухаживают, ухаживали и будут ухаживать всегда, если я нахожусь в свободном статусе. Это абсолютно нормально, поэтому огромная благодарность тем поклонникам, которые позволяют себе щедрость в мой адрес», — отметила Бузова.

Она назвала себя романтичным человеком и уточнила, что уделяет много внимания ухаживаниям, заботе, подаркам и вниманию. По словам артистки, один из поклонников во время гастрольного тура устраивал в каждом городе фейерверк в честь исполнительницы. При этом Бузова не считает себя меркантильной, ведь по мнению звезды, это нормально, когда девушка мотивирует людей совершать поступки ради нее.

В 2004 году Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай».

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