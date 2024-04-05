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Критик назвал имя артиста, который стал музой для Игоря Крутого

Критик Бабичев назвала Димаша Кудайбергена музой Игоря Крутого

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru заявил, что певец Димаш Кудайберген в свое время стал музой для композитора и продюсера Игоря Крутого.

«Мы привыкли слышать творения Крутого в исполнении Аллегровой, Газманова, Леонтьева, Киркорова, но с Димашем он раскрылся как автор классических композиций. Эти песни не стали суперхитами, но это как Фредди Меркьюри, который отошел от рок-музыки к оперному исполнению и нашел свою музу Монтсеррат Кабалье», — пояснил Бабичев.

Он выразил мнение, что в казахском артисте Крутой увидел новый вызов для себя. Бабичев считает, что сотрудничество с Кудайбергеном позволило Крутому поэкспериментировать в непривычном для себя жанре. Критик считает, что «Димаш появился к месту», так как их сотрудничество продлилось не один год.

Недавно Игорь Крутой озвучил даты проведения 20-го фестиваля «Новая волна». Продюсер вместе с режиссером «Новой волны» Александром Ревзиным посетил Сочи, чтобы выбрать локации для предстоящего мероприятия и насладиться местным воздухом. Мероприятие пройдет в Сочи в августе 2024 года.

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