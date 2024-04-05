В песнях рэпера Toxi$ нашли пропаганду наркотиков, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники МВД и специалисты наркологической экспертизы обнаружили пропаганду употребления запрещенных веществ в песнях «Мой счет», «ХО» и «iCant». Эксперты уже отправили материалы в суд, слушание состоится через месяц в Невском районном суде.

По информации руководителя пресс-службы судов по Санкт-Петербургу Дарьи Лебедевой представитель рэпера настаивает, что никакой пропаганды в песнях Toxi$ нет. Административную вину музыкант также отказывается признавать.

Накануне рэперу Молодому Платону назначили административный штраф за пропаганду наркотиков. Суд выяснил, что Степашин опубликовал в социальных сетях и в открытом доступе на музыкальных платформах песню, в текстах которой имеются признаки пропаганды наркотических средств, психотропных веществ или способов их употребления.

Музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее Константин Хабенский и группа «Ундервуд» записали совместный альбом.