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Тимур Родригез упал со сцены «Новой Фабрики звезд»

Телеведущий Тимур Родригез упал со сцены в шоу «Новая Фабрика звезд»

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Из личного архива

Телеведущий и певец Тимур Родригез упал со сцену в шоу «Новая Фабрика звезд». Об этом сообщает Voice.

Родригез оступился, пока собирал цветы от поклонников для участницы Нонны Еганян. Артистка сама не могла подойти за букетами, так как была в наряде с большими крыльями. В ролике, опубликованном изданием, видно, что люди ахают после падения шоумена. Телеведущий уверил, что не пострадал.

«Со мной все в порядке, это просто цветы тяжелые. Оставьте меня здесь! Почему все цветы только у Баскова и Нонны? Оставьте цветы мне!» — заявил Родригез.

В марте Гарик Мартиросян раскритиковал свою племянницу Нонну Еганян на шоу «Новая Фабрика звезд». На шоу девушка выступила с композицией «Луи Луи» вместе с рэпером ST (настоящее имя — Александр Степанов). Она забыла текст, будучи на сцене. При этом Степанов похвалил коллегу, отметив харизму и вокал Еганян.

3 апреля стало известно, что Гарик Мартиросян покинул кресло судьи «Новой Фабрики звезд». Комика на время отстранили от обязанностей судьи, чтобы исключить предвзятость в шоу.

Ранее Ханга объяснила, почему детям знаменитостей опасно принимать участие в «Фабрике звезд».

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