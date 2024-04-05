У Василия Ливанова подозревают опухоль

У актера Василия Ливанова предварительно нашли опухоль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, врачи предполагают у Ливанова онкологию. При этом сам актер заявил Mash, что ни на что не жалуется и считает себя здоровым. Артист обратился к медикам из-за общей слабости.

Mash отмечает, что в марте Ливанов проходил обследование, где у него обнаружили анемию. Сейчас актер сдает анализы в онкоцентре.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В марте 2024 года Ливанов заявил, что Масленников не хотел утверждать его в картину. По словам артиста, он получил роль только после ультиматумов оператора «Ленфильма» Юрия Векслера.

Как отмечал Ливанов, Масленников планировал взять на роль Шерлока Александра Кайдановского или Сергея Юрского. Артист назвал «враньем» слова режиссера о том, что первоначально рассматривал только Ливанова.

Ливанов также рассказал, что во время работы над «Приключениями Шерлока Холмса и доктора Ватсона» получал гонорар по высшей ставке. По его словам, за один съемочный день он получал порядка 500-700 рублей.

Ранее Василий Ливанов счел бессмысленным объявление Пугачевой иноагентом.