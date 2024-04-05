Константин Хабенский и группа «Ундервуд» записали совместный альбом

На стриминговых площадках вышел альбом «Проект О», записанный актером, кинорежиссером, руководителем Московского художественного театра имени Чехова Константином Хабенским и группой «Ундервуд», в который вошли 13 песен российского поэта и композитора Булата Окуджавы в новых аранжировках. Об сообщили продюсеры альбома.

Проект приурочен к 100-летнему юбилею барда.

Музыканты «Ундервуда» при участии Константина Хабенского работали над записью альбома летом 2023 года. Релиз будет представлен публике накануне столетия Окуджавы.

Объясняя причину участия в проекте, Константин Хабенский рассказал, что слушал Окуджаву в детстве и юности.

«В моей семье звучало множество песен Окуджавы, и я впитал их в себя. Уже в период студенчества и моего становления, исполняя эти песни, я осознавал, что они по энергии имеют право существовать в другом регистре», — поделился актер.

По признанию Хабенского, он долго вынашивал эту идею.

«Поделившись идеей с ребятами из «Ундервуда», мы начали фантазировать о том, как создать новое звучание с прекрасными смыслами, которые были, есть и будут в текстах Булата Шалвовича. Мы решили рискнуть и записать свои интерпретации. Сейчас хотим проверить, насколько мы правы, придавая новое звучание песням Булата Окуджавы», — сказал Хабенский.

Лидеры группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко считают, что совершили попытку музыкального эксперимента, отметив при этом, что песни Окуджавы являются «самостоятельными шедеврами».

В МХТ имени А.П. Чехова 8 и 9 мая пройдут премьерные показы музыкально-литературной композиции «Полночный троллейбус». На сцене прозвучат песни из альбома «Проект О» в исполнении группы «Ундервуд» и Константина Хабенского при участии приглашенных инструменталистов и бэк-вокалистов, а также отрывки из воспоминаний самого Булата Окуджавы, его стихотворения и воспоминания современников о нем.