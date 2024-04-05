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Оскар Кучера высмеял концертную программу Потапа под названием «Русское ретро»

Актер Кучера удивился тому, что Потап назвал свои гастроли «Русское ретро»

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oskarkuchera/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер и телеведущий Оскар Кучера в своем Telegram-канале высмеял анонс заграничных гастролей украинского рэпера Потапа.

«Ярый украинский, антироссийский, анти все, что связано с русским рэпер, или кто он там, решил выступить в Германии с программой «Русское ретро»! Хотя я 100% знал, что все эти ярые борцы со всем русским, когда закончатся деньги, быстренько переобуются!» — написал Кучера.

Он также задал риторический вопрос, для кого собираются петь Потап, Вера Брежнева и другие украинские артисты. По мнению телеведущего, «моваодержимые» не примут концерты на русском языке, а русскоговорящие не простят звездам критику в адрес их страны.

Недавно Оскар Кучера публично обратился к телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом), которая радуется атакам беспилотников на российские города. Артист заявил в соцсетях, что не ожидал такого поведения от бывшей приятельницы. Артист назвал коллегу «мразью», которая ничем не отличается от фашистов.

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