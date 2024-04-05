В России оценили последствия решения не показывать новый фильм Гая Ричи в кинотеатрах

Решение министерства культуры России не выдавать прокатное удостоверение боевику «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи из-за российской картины «Блиндаж» негативно отразится на российском фильме, кинотеатрах и зрителях. Об этом в интервью НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

«Это неправильная политика, особенно на фоне вопиющего контентного голода. Объяснения по поводу другой картины подобного жанра выглядят достаточно странно, потому что каждую неделю могут выходить две комедии или два детектива. Подогнать формальное объяснение под ответ, конечно, можно, но от этого страдают кинотеатры и зрители, которым теперь придется искать эту картину на пиратских сайтах», — сказал эксперт.

По его мнению, данные фильмы могли бы помочь друг другу, потому что зрители картины Гая Ричи могли бы увидеть рекламу «Блиндажа» и

захотеть посмотреть его. Исаев подчеркнул, что такая схема уже «неоднократно доказывала свою эффективность».

«Это в целом поднимает уровень кинохождения, ну а сейчас люди поедут на дачи жарить шашлыки и сажать картошку», — предположил он.

Специалист добавил, что оба фильма отличаются друг от друга стилистически, поэтому могли бы хорошо собрать в прокате.

5 апреля в Минкультуры России прокомментировали свой отказ в прокате нового фильма Гая Ричи на 25 апреля. В пресс-службе ведомства отметили, что необходимые для проката документы не отвечали установленным законом требованиям. При этом картина не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и онлайн.

Ранее в Госдуме объяснили, чем вызван отказ в прокате нового фильма Гая Ричи.