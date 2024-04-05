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На родине Римского-Корсакова прошел фестиваль «Гений места»

Дирижер Валерий Гергиев и артисты ведущих театров провели фестиваль в Тихвине

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Президентский фонд культурных инициатив

Валерий Гергиев, артисты Мариинского и Большого театров провели фестиваль «Гений места» на родине Римского-Корсакова — в Тихвине. Об этом сообщили в Президентском фонде культурных инициатив, при поддержке которого состоялось мероприятие.

В Полковой церкви Государственного мемориального дома-музея Римского-Корсакова 4 апреля прошел камерный концерт солистов оперы Мариинского театра.

Екатерина Савинкова, Гамид Абдулов, Зинаида Царенко исполнили романсы композитора и фрагменты из его опер. Концертмейстером был Григорий Якерсон.

В тот же вечер на сцене Дворца культуры имени Римского-Корсакова Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представил оркестровые и вокальные фрагменты из опер «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», а также симфоническую сюиту «Шехеразада».

В концерте приняли участие солистки Зинаида Царенко и Екатерина Савинкова.

Напомним, фестиваль открылся 22 марта во Дворце культуры имени Римского-Корсакова в Тихвине, где прозвучала опера «Царская невеста».

Главные партии исполнили солисты Большого театра России Эльчин Азизов, Агунда Кулаева и солисты Мариинского театра Айгуль Хисматуллина, Юрий Воробьев и Олег Балашов.

Спектакль прошел при участии хора Мариинского театра. За пультом объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров был художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев.

«Тихвин является уникальным русским городом, древним. И мы считаем дни и часы, которые здесь проводим, для нас — драгоценными», — сказал дирижер.

Следующим городом фестиваля «Гений места» после Тихвина станет Псков — родина Модеста Мусоргского.

В программу «Гения места» в этом году вошло пять городов: Тихвин, Псков, Воткинск, Смоленск и Ломоносов (Ораниенбаум).

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