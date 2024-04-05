Эмин Агаларов ответил на слухи, что «сбежал» из России

Певец Эмин Агаларов опроверг в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что эмигрировал из России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Агаларов заявил, что никуда не «сбегал» и сейчас находится в Москве. Он опубликовал новые снимки с места, где прошел теракт. По его словам, в сети также появилось множество фейков о работе противопожарной системы в «Крокусе». Он заявил, что ее систематически тестировали на всех объектах компании.

«В сам день теракта, незадолго до трагических событий, на одном из объектов также тестировалась пожарная система. <…> На территории «Крокуса» есть частное пожарное депо. На каждом концерте дежурили пожарная машина и скорая помощь», — объяснил артист.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

23 марта стало известно, что в 2024 году в «Крокус Сити Холле» также должны были выступить такие артисты, как Владимир Кузьмин (29 марта), Ирина Понаровская (20 апреля), Любовь Успенская (12 апреля), Ани Лорак (19 апреля), Слава (27 апреля), Григорий Лепс (15 июля), Алена Апина (21 ноября).

Ранее Калашникова рассказала, как ее мать спасла отца от теракта в «Крокусе».