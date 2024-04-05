Эвелина Бледанс заступилась за Лолиту после «голой» вечеринки

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заступилась в беседе с NEWS.ru за певицу Лолиту Милявскую после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Бледанс считает, что Лолита «незаслуженно попала под раздачу» после скандала с мероприятием. Она отметила, что артистка пришла в смешном образе, и для нее это была «шуточная история».

«Я считаю, что нужно было очень индивидуально подходить к этой ситуации. Например, Лолита всегда была эпатажной. Если она пришла в смешном образе, а образ действительно был такой — она клоунесса, то как ее за это можно осудить? Она же не с камнем в попе пришла», — объяснила актриса.

В декабре стало известно об отменах концертов Милявской после «голой» вечеринки. Артистка просила за нее не переживать, так как с ней все в порядке.

14 февраля Лолита Милявская заявила, что общественники требуют отменить ее концерты, так как она якобы «недостаточно раскаялась». Артистка рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений, видела «разные степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц.

Ранее Лолита призналась, что общается с Ивлеевой и Собчак после вечеринки.