Елена Ханга заявила о табуированности проблемы домашнего насилия в России

Журналистка и телеведущая Елена Ханга заявила в шоу «ОК на связи!», что тема домашнего насилия табуирована в России.

Ханга считает, что стоит чаще говорить и снимать картины про домашнее насилие. Она отметила, что на Западе очень много хороших проектов, посвященных этой теме, однако в России это не распространено.

«И главным образом потому, что у нас считается, что «ну это такой наш маленький грязный секрет. Зачем это выносить. Зачем это, кому это надо. Если она с ним живет — жена с мужем — живет, значит, ее это все устраивает. А что мы будем лезть в их дела. И, значит, под ковер запихнули, и не надо выносить это из избы, и все», — поделилась телеведущая.

Как отметила Ханга, распространен миф, что домашнее насилие бывает только в маргинальных семьях. Она предупредила, что абьюзером может оказаться «хороший врач, прекрасный спортсмен и замечательный артист». Журналистка привела в пример свою подругу, чей состоятельный бывший муж увез их общую дочь за границу без ее ведома, тем самым мешая их общению.

По словам телеведущей, человек, который глумится над своей женой, может быть мил в общении на публике.

«И с ним люди любят дружить. И он никогда не станет нерукопожатным. Его будут приглашать в гости, его будут приглашать на приемы. Он всегда будет желаем. И жена видит, что невозможно пробить эту броню, потому что он такой очаровательный, он такой славный за пределами дома. И никто тебе не поверит и не захочет тебе верить», — рассказала журналистка.

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