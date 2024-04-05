Минкультуры объяснило отказ в прокате нового фильма Гая Ричи

В Минкультуры России прокомментировали РИА Новости свой отказ в прокате нового фильма британского режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» на 25 апреля.

В пресс-службе ведомства отметили, что необходимые для проката документы не отвечали установленным законом требованиям.

При этом картина не получила прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и онлайн. Заявителям уведомление об отказе было официально направлено, заключили в ведомстве.

В кинокомпании «Волга» заявили, что в Минкульте отказали фильму в прокате «на основании подпункта «е» пункта 18 правил выдачи».

Картина основана на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Съемки фильма проходили в Турции и Великобритании.

Действие картины разворачивается в 1939 году, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создает оперативную группу для диверсий в тылу врага.

В ролях — Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Хиро Файнс Тиффин, Алекс Петтифер, Генри Голдинг, Бабс Олусанмокун и Тиль Швайгер.

В марте 2024 года вышел сериал Гая Ричи «Джентльмены». В сериале по одноименному фильму Ричи 2019 года сыграл Рэй Уинстон. Ему досталась роль Бобби Гласса, профессионального преступника из Лондона, построившего промышленную империю каннабиса.

Ранее на российский онлайн-кинотеатр Кинопоиск составили протокол о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).