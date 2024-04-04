Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сябитова объяснила, почему мужчины изменяют

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что мужчины изменяют по зову природы

close
100%
Из личного архива

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что мужчинам «по своей программе» нужно иметь как можно больше женщин ради продолжения рода. Ее слова передает издание Teleprogramma.pro.

«Детей должно быть много, а мужчины изменяют по зову природы. Такова данность: природная и социальная», — заявила сваха.

При этом Сябитова призналась, что мужчина может контролировать свои потребности и должен быть избирательным. Она считает, что верность избранника во многом зависит от женщины.

«Если мужчине будет хорошо дома и он будет удовлетворен эмоционально, сексуально, то ему не надо будет смотреть на сторону», — подчеркнула ведущая программы «Давай поженимся!».

Сябитова подчеркнула, что передает по наследству от бабушек подобные «истины». Она добавила, что «мужчина по своей сути не изменился вообще» с тех пор.

Недавно Сябитова заявила, что мужчина стал для нее предметом роскоши. Она призналась, что стала забывать о своей интимной жизни после рождения внучки. Она уточнила, что относится к той категории женщин, которые привыкли быть одни.

Ранее актер Владимир Селиванов сообщил, что у него родился сын Кирилл.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами