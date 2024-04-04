Виктор Салтыков о патриотизме: «Шевчуку верю больше, чем Shaman»

Певец Виктор Салтыков назвал артистку Аллу Пугачеву патриоткой, которая «попала под это все». Его слова передает RTVI.

«Когда Алла Борисовна сказала про Стаса Михайлова словцом своим любимым — ну и хорошо сказала. Может быть, так оно и есть. <...> Когда люди играют в эту игру — и вашим, и нашим — тоже нехорошо», — заявил исполнитель.

Салтыков признался, что считает патриотизмом то, как, например, москвичи пошли массово сдавать кровь после трагедии в «Крокус Сити Холл». Он также вспомнил слова лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, который объяснил понятие патриотизма фразой: «Бабушка, которая на рынке стоит с трясущимися руками продает свои овощи, которые она вырастила в своем огородике». Артист подчеркнул, что нельзя «относиться неправильно» к тем артистам, которые уехали из России, подчеркнув, что «мы все люди одной страны».

Он также высказал свое мнение о Shaman и назвал артиста хорошим певцом, отметив его голос и музыкальную подачу.

«Но, мне кажется, его вовремя подхватили просто в данный момент. Ему просто дали возможность сегодня как бы повлиять на молодежь <…> Я не совсем верю этому образу. Вот Шевчуку <…> я верю больше», — заявил Салтыков.

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