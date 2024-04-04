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Виктор Салтыков о патриотизме: «Шевчуку верю больше, чем Shaman»

Певец Виктор Салтыков заявил, что поддерживает высказывания Шевчука и Пугачевой

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Виктор Салтыков назвал артистку Аллу Пугачеву патриоткой, которая «попала под это все». Его слова передает RTVI.

«Когда Алла Борисовна сказала про Стаса Михайлова словцом своим любимым — ну и хорошо сказала. Может быть, так оно и есть. <...> Когда люди играют в эту игру — и вашим, и нашим — тоже нехорошо», — заявил исполнитель.

Салтыков признался, что считает патриотизмом то, как, например, москвичи пошли массово сдавать кровь после трагедии в «Крокус Сити Холл». Он также вспомнил слова лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, который объяснил понятие патриотизма фразой: «Бабушка, которая на рынке стоит с трясущимися руками продает свои овощи, которые она вырастила в своем огородике». Артист подчеркнул, что нельзя «относиться неправильно» к тем артистам, которые уехали из России, подчеркнув, что «мы все люди одной страны».

Он также высказал свое мнение о Shaman и назвал артиста хорошим певцом, отметив его голос и музыкальную подачу.

«Но, мне кажется, его вовремя подхватили просто в данный момент. Ему просто дали возможность сегодня как бы повлиять на молодежь <…> Я не совсем верю этому образу. Вот Шевчуку <…> я верю больше», — заявил Салтыков.

Ранее сообщалось, что Киркоров увеличил свои доходы после «голой» вечеринки.

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