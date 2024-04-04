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Адвокат рассказала о возможной судьбе замка Пугачевой в Грязи

Адвокат Вербицкая-Линник: Пугачева может получить деньги за замок без продажи

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Global Look Press/РИА «Новости»

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что певица Алла Пугачева может получить деньги за замок в Грязи без продажи. Слова защитницы цитирует Teleprogramma.pro.

«Они могут это имущество обременить: взять под него кредит, оформить залог или иное соглашение, включая брачный контракт либо договор с иными лицами, которые становятся реальными или номинальными владельцами актива», — рассказала женщина.

Она добавила, что чета Пугачевых вправе распоряжаться своим имуществом свободно, несмотря на статус супруга артистки Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в России. Вербицкая-Линник подчеркнула, что Пугачева также может получит деньги за недвижимость без продажи путем оформления залога в банке.

Недавно комик Максим Галкин обмолвился, что за огородом в подмосковном доме в Грязи есть кому ухаживать. Затем в СМИ появились сообщения, что артисты передали замок в надежные руки. Вербицкая-Линник объяснила, что «управление недвижимостью в отсутствие хозяев обычно осуществляется на основании договора или нотариальной доверенности».

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