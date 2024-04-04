«Хватит войн»: Федосеева-Шукшина ждет, что дочери заключат мировое соглашение

Ольга Шукшина подала иск в суд против своей сестры Марии Шукшиной, так как права на произведения ее отца принадлежат только сестре. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник, представляющая интересы Лидии Федосеевой-Шукшиной. В апреле суд начал рассмотрение дела. По словам адвоката, сама Федосеева-Шушкина не смогла присутствовать на заседании по состоянию здоровья, при этом она хотела бы поделить права между дочерьми поровну во внесудебном порядке.

«Ольга Васильевна не так давно в ходе другого процесса узнала, что Лидия Николаевна в свое время уступила все интеллектуальные права в отношении наследия Василия Макаровича Шукшина только Марии, при этом сама Ольга Васильевна не была поставлена в известность. Эту сделку она не одобрила, посчитав свои права нарушенными, Ольга Васильевна обратилась в суд. Она полагает, что наследие должно быть распределено между детьми поровну. Действительно, сейчас суд приступил к рассмотрению данного дела. Сегодня было первое заседание. Лидия Николаевна на это судебное заседание не явилась по состоянию здоровья, она разнервничалась, она плохо себя почувствовала. Вместе с тем мы декларируем, что, наверное, пришло время между сестрами заключить мир, примириться и все разногласия, которые имеются, устранить во внесудебном порядке. Гражданский процессуальный кодекс РФ позволяет сторонам одной отказаться от иска, другой — признать требование и заключить это дело миром. Лидия Николаевна не хочет больше участвовать в спорах. Она хочет, чтобы между дочерьми все было разделено в соответствии с ее волей, то есть поровну», — сказала она.

По словам адвоката, Федосеева-Шукшина также поручает Ольге сделать мемориальный музей в квартире писателя на улице Бочкарева. Вербицкая-Линник отметила, что в этом деле могут возникнуть сложности, так как собственники квартиры – Ольга Шукшина и ее племянница Анна.

«Это будет представлять определенную сложность и представляет уже сейчас, так как в квартире два собственника: первым собственником является Ольга Васильевна, второй собственник, которым была Лидия Николаевна, сейчас поменялся. Первоначально стала вторым собственником Мария Васильевна, которая в дальнейшем эту долю отчудила в пользу Анны Шукшиной. Сейчас очень много будет зависеть от позиции Анны — быть этому музею, быть мемориальной квартире, либо же нет», — пояснила она.

Вербицкая-Линник добавила, что сестры не возражают против мирового соглашения, но и не делают шагов навстречу. По словам адвоката, Федосеева-Шушкина может подготовить для дочерей предложение по урегулированию спора.

«Пока позиция Марии Шукшиной неизвестна. В суде, насколько я понимаю, сестры, между которыми действительно непростые отношения, пока против заключения мирового не возражают, но и не делают шагов навстречу друг другу. Возможно, мы подготовим со своей стороны с Лидией Николаевной некое предложение по урегулированию спора миром и направим каждый из сторон: Ольге Васильевне и Марии Васильевне. Мы обсуждали это с Лидией Николаевной, но она пока не согласовала в окончательной редакции. Основная идея и основной посыл Лидии Николаевны к своим дочерям: пожалуйста, примиритесь. Не надо больше войн, не надо больше скандалов. Не надо больше упоминать имя Василия Макаровича в таком сложном и не связанном с творчеством контексте», — заключила она.

27 февраля стало известно, что Ольга Шукшина подала иск в отношении своей сестры Марии с требованием признать недействительным договор об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Макаровича Шукшина.

Ранее Ольга Шукшина публично раскритиковала фигуру племянницы: «Вредит себе».