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Федор Бондарчук рассказал, почему боится Константина Хабенского

Режиссер Федор Бондарчук сравнил Хабенского с памятником из-за его авторитета

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Пресс-служба more.tv

Режиссер Федор Бондарчук в разговоре с aif.ru признался, что как и многие другие актеры побаивается Константина Хабенского.

«Константин Юрьевич — это памятник. Я вас понимаю. Я его сам боюсь. Он в обертонах, загадочный, он знает об этом. Он знает, когда приходит на площадку, что многие робеют в его присутствии», — отметил Бондарчук.

Режиссер вспомнил, как снимал фильм «В движении», где выступал продюсером, Филипп Янковский — режиссером, а Хабенский же играл главную роль — собирательный образ поколения. В определенный момент Бондарчуку надо было снять сцену борьбы с коллегой, режиссер был уверен в своей победе, однако молодой актер показал себя с неожиданной стороны.

«И вот мы подготовились, начали, скрутились и… меня как вышибло его энергией! Я как отлетел к стенке от Хабенского! В этом маленьком, собранном человеке есть то, чего просто не ожидаешь. И тогда я ему это сказал: «Кость, я был высокомерен. Спасибо тебе за партнерство», — рассказал Бондарчук.

Ранее Эйдельштейн признался, что забыл о кастинге в фильм «Сто лет тому вперед».

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