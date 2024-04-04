Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма, которая требуется российскому кино для импортозамещения

Киноэксперт Гончаров: российскому кино нужно 200 млрд рублей до 2030 года

close
100%
Depositphotos

Отечественной киноиндустрии необходимо произвести до 2030 года 550 фильмов для полного импортозамещения. На эти цели требуется 200 млрд рублей. Об этом в пресс-центре НСН заявил эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров.

«Мы посчитали жанры и количество проектов, которые нам нужно создать в ближайшие годы. В период с 2024 по 2030 год помимо тех проектов, которые уже производит отрасль при поддержке Минкульта и Фонда кино, нужно произвести минимум 550 крупных проектов», — рассказал Гончаров.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин до этого заявлял изданию, что кинотеатры на сегодняшний день переживают кризис, что негативно сказывается на посещаемости торговых центров.

1 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальная Медиа Группа (НМГ) объявили о создании Коммерческого фонда развития кино и анимации объемом до 8 млрд рублей. Он будет финансово поддерживать производство российских полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе.

До этого генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров рассказал, как повысить интерес к российским фильмам. По его мнению, нужно понизить цены на билеты в кино.

Ранее стало известно, сколько заработали российские онлайн-кинотеатры в 2023 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами