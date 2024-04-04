Названа сумма, которая требуется российскому кино для импортозамещения

Отечественной киноиндустрии необходимо произвести до 2030 года 550 фильмов для полного импортозамещения. На эти цели требуется 200 млрд рублей. Об этом в пресс-центре НСН заявил эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров.

«Мы посчитали жанры и количество проектов, которые нам нужно создать в ближайшие годы. В период с 2024 по 2030 год помимо тех проектов, которые уже производит отрасль при поддержке Минкульта и Фонда кино, нужно произвести минимум 550 крупных проектов», — рассказал Гончаров.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин до этого заявлял изданию, что кинотеатры на сегодняшний день переживают кризис, что негативно сказывается на посещаемости торговых центров.

1 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальная Медиа Группа (НМГ) объявили о создании Коммерческого фонда развития кино и анимации объемом до 8 млрд рублей. Он будет финансово поддерживать производство российских полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе.

До этого генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров рассказал, как повысить интерес к российским фильмам. По его мнению, нужно понизить цены на билеты в кино.

Ранее стало известно, сколько заработали российские онлайн-кинотеатры в 2023 году.