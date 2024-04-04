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У Лунтика появится мама в новом фильме

Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» выйдет 29 августа в России

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Кинокомпания CTB

Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала на своем YouTube-канале тизер-трейлер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», анонсировав выход картины на 29 августа.

В картине главный герой отправится на поиски своей матери. Ему предстоит вернуться на Луну, преодолев полное опасностей приключение при помощи своих друзей — гусениц Вупсеня и Пупсеня, Пчеленки, кузнечика Кузи и др. Режиссером полнометражного анимационного фильма выступил Константин Бронзит (двухкратный номинант на «Оскар»).

В сети уже появились кадры с концепцией матери Лунтика, сообщает издание «Лента.ру» в своем Telegram-канале. Согласно Кинопоиску, озвучанием загадочного персонажа занималась актриса Мария Цветкова-Овсянникова.

Недавно сообщалось, что в «Простоквашине» появится Гарик Харламов. Нарисованного юмориста зрители увидят в эпизоде «Таинственный Бульдог». Серия выйдет осенью 2024 года.

Ранее на Кинопоиск составили протокол об ЛГБТ-пропаганде («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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