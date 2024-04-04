«Министерство неджентльменских дел» не покажут в кинотеатрах России

Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение на 25 апреля боевику «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что премьера картины состоится сразу же в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. В кинокомпании «Волга» заявили в беседе с ТАСС, что в Минкульте отказали фильму в прокате «на основании подпункта «е» пункта 18 правил выдачи».

Картина основана на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Съемки фильма проходили в Турции и Великобритании.

Действие картины разворачивается в 1939 году, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создает оперативную группу для диверсий в тылу врага.

В ролях — Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Хиро Файнс Тиффин, Алекс Петтифер, Генри Голдинг, Бабс Олусанмокун и Тиль Швайгер.

В январе вышел тизер сериала Гая Ричи «Джентльмены». В сериале по одноименному фильму Ричи 2019 года сыграет Рэй Уинстон. Ему досталась роль Бобби Гласса, профессионального преступника из Лондона, построившего промышленную империю каннабиса. Премьера сериала состоится в марте.

Ранее на Кинопоиск составили протокол об ЛГБТ-пропаганде («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).