Никита Волков рассказал, как его интерпретация Серкана Болата отличается от оригинала

Актер Никита Волков в интервью «Собаке» рассказал о своем видении Серкана Болата — главного героя турецкой мелодрамы «Постучись в мою дверь».

«Я специально не смотрел оригинальную версию, чтобы во время съемок у меня не было перед глазами чужого образа и чужой актерской работы. Потом уже, когда я утвердился в своем Сергее Градском, то, конечно, посмотрел несколько серий», — отметил Волков.

По словам актера, ему было бы неинтересно просто использовать интересные актерские решения турецких коллег, артисту хотелось продумать свой образ и концепт персонажа. Волков считает, что в турецкой версии актер Керем Бюрсин сыграл обаятельного красавчика, хотя главному герою франшизы приписывают в основном негативные черты. Волков считает, что на самом деле его герой — добряк, которого пытаются выставить в более дурном свете.

«Знаю, что есть распространенное мнение, что Серкан — абьюзер, тиран, ужасный человек, робот. Окружающие Серкана герои дают ему такую серьезную характеристику, которой его персонаж не соответствует. Такой он добряк!» — пояснил Волков.

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