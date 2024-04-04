Ребел Уилсон раскрыла, с каким актером потеряла девственность в 35 лет

Американская актриса Ребел Уилсон в своей новой книге «Восстающая Ребел» раскрыла, с каким актером потеряла девственность в 35 лет. Книгу Уилсон цитирует портал TooFab.

По словам 44-летней Уилсон, это был ее коллега по съемкам в комедии «В активном поиске» (2016) Мики Гуч — младший.

«Микс, я знаю, это может быть сюрприз для тебя, но да, я потеряла невинность с тобой», — написала она.

Уилсон отметила, что актер и сын мультимиллионера Майкла Гуча — старшего подходил ей по многим параметрам — был подтянутым, сексуальным, владел особняком с бассейном, выходящим к океану.

Актеры встречались шесть месяцев.

Накануне Уилсон заявила, что хочет поддержать других людей, которые начали сексуальную жизнь в позднем возрасте.

«Однажды я сказала лучшей подруге, что сделала это в 23 года, просто чтобы избежать вопросов. Обычно я просто выходила из комнаты, когда об этом заходила речь. Однажды кто-то сказал, что 24 — это слишком поздно, а я сидела и думала: «Боже, а у меня 35. Я буду выглядеть самой большой неудачницей», — рассказала она.

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