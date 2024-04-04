«Сноб» назвал пять избранных фильмов кинофестиваля «Дух огня — 2024»

В конце марта в Ханты-Мансийске прошел международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Проект «Сноб» выделил наиболее интересные картины, представленные на форуме и удостоенные призов жюри.

Первый в списке — фильм режиссера-дебютанта из Абхазии Наура Гармелии «Последняя цена». Картина рассказывает о русской семье, живущей в Абхазии и выращивающей фундук на продажу. У героев появляется шанс разбогатеть после слухов о резком росте цен на орехи. Однако на пути могут встать местные бандиты и другие опасности.

Издание также выделило картину выпускников Московской школы нового кино Анны Далингер и Станислава Фомичева «Угол наклона». Главная героиня фильма — филиппинка Эля. Она работает няней в состоятельной московской семье. Размеренный ритм ее жизни нарушается, когда она падает и повреждает руку.

Следующая картина носит название «Тагар». Режиссер Ангги Фриска — одна из самых известных в Индонезии женщин-операторов. Это драма о 10-летнем мальчике с особенностями развития. После кончины дедушки, самого близкого человека в его жизни, ребенку предстоит доказать родным, что он может ходить в школу.

Еще одна лента-участница фестиваля — «Лиссабон». Постановщицей картины стала Светлана Филиппова, уроженка Алма-Аты, более 20 лет работающая в анимации. Фильм рассказывает о семье, переживающей непростое время: родители расстались, дети-подростки пытаются совладать со своими эмоциями.

Замыкает список картина режиссера Оксаны Дегтяревой под названием «Она танцует». Фильм снят в редком для российского кино жанре — танцевальная мелодрама. Главная героиня Ольга — профессиональная танцовщица, которая ищет себя в мире искусства.

До этого «Тинькофф Журнал» опубликовал список самых кассовых российских фильмов за последние 20 лет. В него вошли «Чебурашка», «Холоп», «Движение вверх», «Сталинград», «Ирония судьбы. Продолжение», «Холоп 2», «Елки 3», «Т-34», «Вий 3D» и «Адмиралъ».

Среди фильмов российского производства, которые в официальном прокате получили больше $5 млн, оказалось 50% комедий или сказок. 30% таких кинохитов, подсчитали в издании, выходят в Новый год, еще 15% были приурочены к весенним праздникам и памятным датам: 14 Февраля, 23 Февраля, 8 Марта, День космонавтики.

Ранее Стас Ярушин раскрыл подробности о съемках в сериале «Универ. 13 лет спустя» вместе с Анной Хилькевич.