Стас Ярушин объяснил, почему многие российские звезды боятся приходить к нему на шоу

Актер и певец Стас Ярушин на шоу «Утро.ТНТ» заявил, что многие российские звезды боятся приходить к нему на шоу «МузLoft» и петь живьем.

«Многие наши артисты, которых вы знаете, которых вы слушаете, боятся приходить в «МузLoft». Это искренний проект, там мы поем живьем не «тюним», не делаем искусственное шоу», — высказался Ярушин.

Артист также рассказал о своих новых спортивных увлечениях. Ярушин напомнил, что уже давно увлекается хоккеем, а с недавних пор стал «наркоманом гольфа». При этом всего несколько лет назад звезда «Универа» считал этот спорт «игрой для дебилов».

Недавно Ярушин также признался, что в его роли в сериале «Универ. 13 лет спустя» будет больше драмы. Артист обрадовался тому, что шоураннерам удалось совместить ситком с полнометражным кино.

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ.13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

Ранее Роза Сябитова заявила, что не смотрит российские сериалы.