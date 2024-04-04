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Полиция нашла признаки дискредитации ВС РФ в высказываниях солиста «Порнофильмов»

Солисту группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову* грозит штраф до 50 тыс. рублей

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pfvolodya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Госдумы Андрей Альшевский сообщил в Telegram-канале, что полиция Москвы нашла признаки дискредитации Вооруженных сил России в высказываниях солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в РФ иностранным агентом).

Котлярову грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Речь идет о высказываниях артиста на YouTube. Сейчас материал со словами солиста «Порнофильмов» направлен в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы для принятия окончательного решения.

«Экспертно-криминалистическим центром главного управления МВД по городу Москве проведено лингвистическое исследование, согласно которому в действиях Котлярова В. А. усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП», — сообщается в ответе ГУ МВД России по городу Москве на запрос Альшевского.

Владимир Котляров был признан иностранным агентом в сентябре 2023 года. По данным Минюста, музыкант открыто выступал в поддержку Украины и «осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».

Ранее в Госдуме призвали проверить Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) на предмет оправдания терроризма.

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