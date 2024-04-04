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Ставшая народной артисткой РФ Пегова получила роль в фантастическом драмеди

Актриса Ирина Пегова сыграет в детективе «Гостья»

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Стартовали съемки детективного драмеди с элементами фантастики «Гостья» с Ириной Пеговой и Дашей Верещагиной в главных ролях. Об этом сообщает «Кино-театр.ру» со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра «Иви».

По сюжету 47-летняя Зоя обнаруживает в подъезде юную Марину, потерявшую телефон и деньги. В это время следователь Андрей начинает расследование загадочной трагедии с астрономом Никольским и пытается понять, почему он скрывал ото всех факт существования своей дочери.

Ирину Пегову, на днях ставшую народной артисткой РФ, заинтересовал «живой» сценарий и необычный сюжет, а свою героиню Зою она называет понятной женщиной, которая в молодости была веселой, а теперь угасла.

«Зоя прожила не свою жизнь, а жизнь своего бывшего мужа. Каждый мечтает вытереть об нее ноги. Но с момента знакомства с Мариной все меняется. В жизнь Зои приходит волшебство, она начинает буквально расцветать», — говорит она.

По словам Верещагиной, у ее героини Марины обостренное чувство справедливости — после пережитой изоляции она начинает борьбу с жестокостью мира и за счастье Зои.

Автором сценария выступила Настя Кузнецова, режиссерское кресло занял Иван Петухов. В сериале также снимутся Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Сергей Гилев, Алексей Агранович и Владимир Стеклов. «Гостья» выйдет на «Иви» в 2025 году.

Накануне стало известно, что Эмир Кустурица снимет фильм в кинопарке «Москино».

Ранее продюсер рассказала, что скандальный фильм Валерия Переверзева «Брат 3» представят на международном кинорынке Marché Du Film в рамках Каннского фестиваля.

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