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В Москве состоится премьера балета «В темных образах» на музыку Вивальди

В московском театре пройдет премьера балета «В темных образах»

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МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имена К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко готовится к премьере балета «В темных образах» Максима Севагина, который запланирован на 4 и 5 апреля. Балет будет представлен под звуки музыки Антонио Вивальди, пишет ТАСС.

Максим Севагин поделился своими мыслями перед премьерой, отметив, что музыка барокко обладает уникальной танцевальной природой. Он раскрыл, что решил исследовать новые горизонты для себя и для балетного искусства, обратив внимание на «два потрясающих струнных концерта Вивальди».

В 2022 году Максим Севагин был назначен художественным руководителем балетной труппы МАМТ, став одним из самых молодых руководителей в истории балета. Его первая работа «В темных образах» была представлена на сцене Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.

Балет «В темных образах» олицетворяет собой проявление любви художника к балету, поиск символов и образов, возникающих из разнообразных вариаций. В спектакле участвуют девять исполнителей. Он состоит из шести музыкальных частей. Оформление сцены при этом минималистично, что позволяет зрителям сосредоточиться на пластике артистов, подчеркнутой костюмами Анастасии Нефедовой.

Среди исполнителей «В темных образах» будут солисты балетной труппы МАМТ: Иван Михалев, Елена Соломянко, Эрика Микиртичева, Иннокентий Юлдашев, Полина Заярная и другие артисты.

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