Ольга Бузова рассказала о годах одиночества после разрыва с Давой

Певица Ольга Бузова в интервью kp.ru рассказала, что после разрыва с блогером Давой у нее не было романтических отношений на протяжении практически четырех лет.

«Я ушла в 2021 году после своих последних отношений в творчество, профессию, работу. Я верю в любовь, чувства и в то, что это будет особенно, по-настоящему. Более того, мой будущий мужчина, муж будет знать, что ему достался действительно бриллиант», — отметила Бузова.

Она заверила, что в будущем на ее детей никто не покажет пальцем в школе, так как Бузова считает свою репутацию близкой к идеалу. Телеведущая подчеркнула, что очень следит за своим имиджем, так как в будущем планирует стать матерью.

Недавно Дава подарил букет красных роз и поцеловал в шею Бузову на шоу «Сокровища императора». Бузова удивилась поступку бывшего возлюбленного. Она приняла букет, а затем пара обнялась. Позже Дава рассказал, что Бузова поддерживала его на протяжении всего проекта.

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