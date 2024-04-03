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Бьянка рассказала, как проведет концерты после пластической операции: «Нет выбора»

Певица Бьянка призналась, что будет стоять на концертах из-за недавней пластики

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Павел Бедняков/РИА Новости

Певица Бьянка на светской премьере фильма «Золото Умальты» рассказала The Voice, как планирует проводить концерты после недавней пластической операции.

«Послеоперационный процесс по-хорошему занимает два месяца. Концерты будут. У меня нет выбора. Работы очень много. Помимо концертов, это и съемки клипа, и выпуск дуэта. Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять. Самое главное – люди услышат мои песни», — подчеркнула Бьянка.

Артистка посетовала, что врачи категорически запретили ей пить спиртное на протяжении реабилитационного периода. Бьянка призналась, что за последние три недели выпила только полбокала алкоголя. Певица пояснила, что алкоголь приводит к отечности, которая негативно влияет на финальный результат пластики.

В феврале Бьянка сообщила, что готовится к операции — липосакции живота и увеличению ягодиц собственным жиром. В январе артистка призналась, что похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем.

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