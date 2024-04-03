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Робби Уильямс предположил, что инопланетяне хотят избрать его своим связным

Певец Робби Уильямс признался, что не раз видел знаки существования инопланетян

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Global Look Press

Певец Робби Уильямс предположил, что пришельцы избрали его своим посланником на Земле. Об этом пишет Irish Star.

«Я только что написал песню под названием «Аризона», и она посвящена контакту с инопланетянами. Я стоял на балконе, проигрывал ее, и там появился большой золотой шар света — мы думали, что это Венера или Марс или что-то в этом роде. Потом песня перестала играть, и он исчез», — рассказал Уильямс.

Он уточнил, что после этого таинственный шар возвращался еще четыре раза. Более того, 50-летний артист уверяет, что несколько раз видел НЛО настолько близко, что мог попасть в него теннисным мячом. Уильямс выразил мнение, что видит следы пришельцев так часто, потому что инопланетяне решили избрать его своим посланником. Певец считает, что внеземные расы выбрали именно его из-за высокой популярности на Земле. Уильямс полагает, что пришельцы хотят с его помощью рассказать землянам о жизни на других планетах.

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