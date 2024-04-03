Робби Уильямс предположил, что инопланетяне хотят избрать его своим связным

Певец Робби Уильямс предположил, что пришельцы избрали его своим посланником на Земле. Об этом пишет Irish Star.

«Я только что написал песню под названием «Аризона», и она посвящена контакту с инопланетянами. Я стоял на балконе, проигрывал ее, и там появился большой золотой шар света — мы думали, что это Венера или Марс или что-то в этом роде. Потом песня перестала играть, и он исчез», — рассказал Уильямс.

Он уточнил, что после этого таинственный шар возвращался еще четыре раза. Более того, 50-летний артист уверяет, что несколько раз видел НЛО настолько близко, что мог попасть в него теннисным мячом. Уильямс выразил мнение, что видит следы пришельцев так часто, потому что инопланетяне решили избрать его своим посланником. Певец считает, что внеземные расы выбрали именно его из-за высокой популярности на Земле. Уильямс полагает, что пришельцы хотят с его помощью рассказать землянам о жизни на других планетах.

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