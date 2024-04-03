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«Жизнь в разные стороны раскидала»: Доминик Джокер об отношениях с Тимати

Певец Доминик Джокер признался, что практически не поддерживает общение с Тимати

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Личный архив Доминика Джокера

Певец Доминик Джокер в интервью «СтарХиту» признался, что практически не общается с Тимати.

«Настя, насколько я знаю, находится не в России (Анастасия Кочеткова давно проживает в Америке. — «Газета.Ru»), мы последний раз очень давно общались. С Тимом мы общались где-то год назад. Как-то жизнь нас в разные стороны раскидала, но, если мы видимся, нам всегда есть, о чем поговорить», — отметил Джокер.

Он признался, что ностальгирует по 2000-м годам, когда они проводили время в компании Ратмира Шишкова и записывали музыку с Тимати. При этом артист похвастался успехами своих сыновей. Старший ребенок — Мартин — попал в сборную России по фигурному катанию, отец очень гордится этим достижением. Младший сын Марк проявил себя как талантливый и амбициозный джазовый пианист, добавил Джокер.

«Он доказал, что у него получается творить только «попочасами», то есть часами репетиций и работы над собой, в отсутствие компьютерных игр и прогулок», — посмеялся музыкант.

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