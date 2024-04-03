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Звезда сериала «Солдаты» потерял все зубы из-за болезни

Актер Юрий Шибанов лишился всех зубов из-за пародонтита

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yury.shibanow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда сериала «Солдаты» Юрий Шибанов на телешоу Андрея Малахова признался, что потерял все зубы из-за пародонтита.

«Их нет, потому что у мня пародонтит. Но сейчас я занимаюсь нижней челюстью», — пояснил Шибанов.

Он добавил, что врачи диагностировали у него шизофрению, но после изменили диагноз на биполярное расстройство личности. По словам Шибанова, в фазе психоза он не может адекватно воспринимать окружающий мир и понимает людей совсем иначе. Сейчас актер занимается треш-стримами и надеется отдать кредит в 2,9 миллионов рублей, который Шибанов взял для лечения зубов.

«Я пошел брать кредит в состоянии психоза. Оформлял карту, снимал наличку. Это было еще до пандемии. Сейчас хотел на вставную челюсть взять, но не дали. Суммарно у меня долгов на 2,9 миллиона», — пожаловался Шибанов.

В данный момент артист работает с двумя продюсерами, которые помогают ему вернуть долги при помощи заработка на треш-стримах. Шибанов хотел бы вернуться к работе в кино после устранения проблем со здоровьем.

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