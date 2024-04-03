«Пикник» объявил новую дату концерта в Москве после теракта в «Крокусе»

Группа «Пикник» в своем Telegram-канале анонсировала новую дату проведения мартовского концерта, который не состоялся в Москве из-за террористической атаки.

«Спасибо всем тем, кто был с нами 27 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на вечере памяти пострадавших от теракта. То, что мы пережили и переживаем — это наша общая боль. Но никто и ничто не сможет сломать культуру, терапия музыкой — это то, что сейчас необходимо всем нам», — написали музыканты.

Концерт состоится 1 июне на площадке Live Arena в Москве. Купленные на 22 и 23 марта билеты остаются действительными на новую дату.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Известно, что во время теракта присутствовал актер Сергей Светлаков. Сергей Бурунов мог также оказаться на его месте, но тот опоздал на концерт.

Ранее Калашникова рассказала, как ее мать спасла отца от теракта в «Крокусе».