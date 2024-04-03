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Стало известно, когда в Театре Сатиры пройдет вечер памяти Ширвиндта

В Театре Сатиры подготовят вечер памяти Ширвиндта ко дню рождения актера

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Театр Сатиры подготовит вечер памяти ушедшего Александра Ширвиндта ко дню рождению мэтра. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе учреждения.

«Мы не отменяли вечер памяти нашего президента театра. Вечер памяти мы начали готовить несколько дней назад. И он состоится. Мы запланировали его в день 90-летия Александра Анатольевича. 19 июля. Московский академический театр сатиры отменил спектакль «Где мы?», назначенный на 3 апреля», — пояснили в пресс-службе.

В театре напомнили, что после ухода Андрея Миронова был снят с репертуара спектакль «Фигаро», после ухода Веры Васильевой — убрали спектакль «Вера». На фоне этого в театре указали, что незаменимые артисты все-таки существуют. Памятный вечер Александра Ширвиндта запланирован на 19 июля — в этот день актеру должно было исполниться 90 лет.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра Сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

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