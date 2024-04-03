Ирине Пеговой присвоили звание народной артистки России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении актрисе Ирине Пеговой звания народной артистки. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Пегова удостоилась звания за большие заслуги в развитии кинематографического и театрального искусства.

Также за свой вклад в театральное, хореографическое и цирковое искусство титул получили такие артисты, как Сергей Беляев, Владимир Бухаров, Владимир Гальченко, Раиса Гичаева, Вадим Заплечный, Георгий Исаакян, Михаил Корнилов, Лариса Костюк, Екатерина Крысанова, Константин Лавроненко, Анна Никулина, Станислав Попов, Александра Семчева, Наталья Сомова, Денис Суханов, Сергей Трушин, Сергей Угрюмов, Олег Ханов.

Ирина Пегова стала выпускницей ГИТИСа в 2001 году. Сразу после окончания института она начала работать в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко». Она играла в таких театрах, как Московский театр-студия под руководством Олега Табакова, Московский Художественный театр имени А. П. Чехова, Московский академический театр имени Владимира Маяковского.

В 2003 году актриса дебютировала в кино в картине Алексея Учителя «Прогулка». В ее фильмографии более 110 ролей.

Ранее Настя Ивлеева заработала на энергетиках и чипсах 93 млн рублей.