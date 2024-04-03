Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина избиения звезды «Голоса» в Москве

Shot: певца Ладислава Бубнара избил приятель, обидевшись на нехватку помощи

close
100%
ladislav_bubnar_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Менеджер Ладислава Бубнара Алиса призналась, что артиста избил знакомый в Москве из-за обиды. Ее слова передает Life со ссылкой на Shot.

Она рассказала, что звезда «Голоса» помог своему приятелю открыть спа-салон. Он арендовал помещение, однако затем перестал поддерживать бизнес. По словам девушки, тогда обидевшийся друг ворвался в вокальный кабинет Бубнара и ударил его. Алиса заявила, что артист поскользнулся от удара, потеряв сознание, а приятель продолжил избивать его ногами.

По данным канала, у артиста пробита голова. Он находится в тяжелом состоянии, но на амбулаторном лечении. В то же время по данным Telegram-канала Mash, врачи диагностировали исполнителю ушиб головы и растяжение связок шейного отдела. Бубнара отпустили домой после оказания первой помощи.

Ладислав Бубнар родился в Словакии, а в 18 лет переехал в Чехию, чтобы обучаться в Пражской консерватории. Он был полуфиналистом чешско-словацкого проекта «Суперстар», а также дошел до полуфинала в международном конкурсе «Новая волна». В 2017 году артист переехал в Россию, где принял участие в шоу «Голос». На проекте Бубнар занял третье место.

Ранее сообщалось, что Светлана Светличная перестала есть и пить из-за инфаркта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами