Стала известна причина избиения звезды «Голоса» в Москве

Менеджер Ладислава Бубнара Алиса призналась, что артиста избил знакомый в Москве из-за обиды. Ее слова передает Life со ссылкой на Shot.

Она рассказала, что звезда «Голоса» помог своему приятелю открыть спа-салон. Он арендовал помещение, однако затем перестал поддерживать бизнес. По словам девушки, тогда обидевшийся друг ворвался в вокальный кабинет Бубнара и ударил его. Алиса заявила, что артист поскользнулся от удара, потеряв сознание, а приятель продолжил избивать его ногами.

По данным канала, у артиста пробита голова. Он находится в тяжелом состоянии, но на амбулаторном лечении. В то же время по данным Telegram-канала Mash, врачи диагностировали исполнителю ушиб головы и растяжение связок шейного отдела. Бубнара отпустили домой после оказания первой помощи.

Ладислав Бубнар родился в Словакии, а в 18 лет переехал в Чехию, чтобы обучаться в Пражской консерватории. Он был полуфиналистом чешско-словацкого проекта «Суперстар», а также дошел до полуфинала в международном конкурсе «Новая волна». В 2017 году артист переехал в Россию, где принял участие в шоу «Голос». На проекте Бубнар занял третье место.

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