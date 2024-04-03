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Дочь певицы Славы похвасталась похудением после родов

Дочь певицы Славы Морозова похудела на 15 кг

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sasha.morozovaaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь певицы Славы Александра Морозова похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что похудела после родов на 15 килограммов.

«Когда похудела на 15 кг после беременности и теперь хочешь фотографироваться всегда и везде», — отметила актриса.

Морозова призналась, что прошла нелегкий путь к похудению. Артистка рассказала, что придерживалась интервального голодания, однако неправильно распределяла свой рацион на день. В итоге она наняла диетолога, который подобрал ей сбалансированное меню.

Морозова также занимается спортом. Она ходит на теннис, акробатику и делает силовые упражнения.

Морозова родила сына 30 марта 2023 года от мужа Андрея Дедова. Мальчика назвали Арсением. 4 мая певица Слава сообщила, что взяла творческий отпуск на два месяца после рождения внука. В тот период ее дочь вместе с мужем и ребенком переехали к артистке на дачу.

По словам Славы, роль бабушки оправдывает все ее «ужасные действия». Артистка намекнула на скандальные видеообращения в социальных сетях и судебные разбирательства с хирургом Тимуром Хайдаровым.

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