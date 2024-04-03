Друг рассказал о последнем разговоре с Кпадону: «Могу не выжить»

Бывший участник проекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко признался, что попросил друга Либерж Кпадону проведать девушку дома после того, как она перестала выходить на связь. Его слова передает «СтарХит».

«24 марта я встретился с Джозефом и сказал: «Это очень странно — Либерж может один день не отвечать, но позже всегда напишет. Что-то не так. Я переживаю», — рассказал шоумен.

Дмитренко добавил, что «до последнего надеялся» на то, что его бывшая коллега по телестройке уехала в больницу, поэтому не отвечает. Однако затем ему позвонил Джозеф, рассказав, что девушки больше нет.

По словам шоумена, в последний раз он созванивался с Кпадону 14 февраля — тогда звезда «Дома-2» делалась своими планами поехать в больницу. Этот разговор был непродолжительный, подчеркнул Дмитренко, так как Кпадону позвонила мать. После этого девушка перестала отвечать.

«Получается, нормально нам удалось пообщаться неделей ранее, 7 февраля. Либи мне позвонила по видеосвязи. Мы обсудили мое судебное заседание, которое состоялось 6-го числа. После я спросил ее о здоровье. Она сообщила: «Дима, молись и держи за меня кулачки». Она сразу сказала: «Я могу не выжить», — рассказал мужчина.

Информация о том, что Либерж Кпадону не стало, появилась в сети 31 марта. СМИ сообщали, что женщина страдала от сахарного диабета, также у нее обнаружили новообразование в легком. Затем выяснилось, что у девушки остановилось сердце.

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